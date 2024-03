Der verbrannte Strommast auf einem Feld. In der Tesla-Autofabrik in Grünheide steht die Produktion wegen des dadurch verursachten Stromausfalls still.

Der verbrannte Strommast auf einem Feld. In der Tesla-Autofabrik in Grünheide steht die Produktion wegen des dadurch verursachten Stromausfalls still. APA / dpa / Sebastian Gollnow

In der Fabrik des Elektroautobauers im deutschen Brandenburg ist es am Dienstagfrüh zu einem Brand gekommen. Auch Sprengstoffexperten mussten anrücken. Eine als linksextremistisch eingestufte, sogenannte „Vulkangruppe“, reklamiert den Brandanschlag für sich.

Ein mutmaßlicher Brandanschlag auf eine Stromanlage dürfte die Tesla-Fabrik in Grünheide im deutschen Bundesland Brandenburg lahmgelegt haben. Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Produktionsstätte steht derzeit still. Die Polizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor berichtete der RBB. Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht nach dem Stromausfall seit Dienstagfrüh still. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden, hieß es.

Dienstagmittag gab es schließlich ein Bekennerschreiben einer als linksextremistisch eingestuften, sogenannten „Vulkangruppe“. Man habe einen „Anschlag auf die Stromversorgung“ der Tesla-Fabrik verübt und somit „Tesla sabotiert“, steht in dem Schreiben der Gruppe, die schon im Jahr 2021 im Verdacht gestanden war, einen Anschlag auf die Stromversorgung der damaligen Fabrikbaustelle verübt zu haben. Auf der linksradikalen Seite Indymedia.org war damals zu lesen, Tesla sei weder grün, ökologisch noch sozial. Auch der Verfassungsschutz des Bundeslands Brandenburg schrieb in seinem Bericht im Jahr 2021, dass in den vergangenen Jahren „mehrmals Linksextremisten als ‚Vulkangruppen‘ Brandanschläge in Berlin verübt“ hätten.

Brennender Strommast

Ein brennender Strommast hatte in der Region im Osten Brandenburgs nahe Berlin zuvor für den Stromausfall gesorgt. „Wir gehen dem Anfangsverdacht nach, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelt“, sagte der Polizeisprecher. Das Landeskriminalamt nahm laut Polizei Ermittlungen auf. Sie würden in alle Richtungen geführt, sagte eine Sprecherin. Der betreffende Strommast stehe frei auf einem Feld und sei nicht umzäunt. Der Autobauer sprach davon, dass von einem Brandanschlag ausgegangen werde und verwies auf Informationen der zuständigen Behörden.

Tesla-Gigafabrik in Grünheide, die einzige Produktionsstätte in Europa. Reuters / Annegret Hilse

Brandmeldung um 5.15 Uhr

Die Feuerwehr war nach Polizeiangaben gegen 5.15 Uhr zu dem Brand im Bereich Gosen-Neu Zittau nahe Berlin gerufen worden und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Durch das Feuer ist der Strom nach Angaben eines Sprechers im Umkreis ausgefallen. Mehrere Medien hatten über den Brand berichtet.

Offenbar wurde der Brand mithilfe eines Hubschraubers entdeckt. Er ist demnach bei Gosen-Neu Zittau an einem Trafohaus ausgebrochen. Die „Bild“-Zeitung berichtet von einem lauten Knall im Umspannwerk Steinfurt nahe der Tesla-Fabrik, danach brach der Brand aus. Etwa eine Stunde vor Schichtbeginn sei der Strom in der Autofabrik ausgefallen.

Zu einem möglichen Zusammenhang mit Protesten rund um das Tesla-Werksgelände äußerten sich Behörden auf Anfrage zunächst nicht. Rund 80 bis 100 Umweltaktivisten halten seit Donnerstag einen Teil des Landeswalds in Brandenburg nahe dem Tesla-Werk besetzt, den das Unternehmen von Elon Musk im Falle einer Erweiterung seines Geländes roden will. Die Aktivisten haben um die zehn Baumhäuser in mehreren Metern Höhe errichtet und kündigten an, möglichst lange ausharren zu wollen. Auch die Bürgerinitiative Grünheide spricht sich gegen die Erweiterungspläne von Tesla aus und zeigt sich mit den Besetzern solidarisch.

Bilder vom Protestcamp in der Grünheide. Imago / Jochen Eckel Bilder vom Protestcamp in der Grünheide. Imago / Jochen Eckel Bilder vom Protestcamp in der Grünheide. Imago / Jochen Eckel

Innenminister spricht von „perfidem Anschlag“

Nach den großflächigen Stromausfällen hat Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) von einem „perfiden Anschlag“ auf die Strominfrastruktur gesprochen. Das geht aus einer Erklärung vom Dienstagvormittag hervor. „Sollten sich die ersten Erkenntnisse bestätigen, handelt es sich um einen perfiden Anschlag auf unsere Strominfrastruktur“, erklärte Stübgen. „Das wird Konsequenzen haben.“ Tausende Menschen seien von der Grundversorgung abgeschnitten und in Gefahr gebracht worden. „Der Rechtsstaat wird auf einen solchen Sabotageakt mit aller Härte reagieren“, erklärte der Innenminister.

Das Tesla-Werk sorgt seit einiger Zeit für Unruhe in Grünheide: Die Bewohner der 9000-Einwohner-Gemeinde stimmten erst kürzlich gegen Pläne, die Fabrik zu erweitern. Seit Donnerstag letzter Woche besetzen rund 100 Tesla-Gegner ein Waldstück östlich des Werks. Bisher war der Protest der Initiativen „Tesla stoppen“ und „Robin Wood“ friedlich verlaufen. Unklar ist, wer hinter dem Brandanschlag steckt. (ag, red)