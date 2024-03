Tesla-Werk steht nach Brandanschlag still

Protestcamp neben der Tesla-Fabrik in Gründheide.

Protestcamp neben der Tesla-Fabrik in Gründheide. Reuters / Christian Mang

In der Fabrik des Elektroautobauers im deutschen Brandenburg ist es am Dienstagfrüh zu einem Brand gekommen. Auch Sprengstoffexperten mussten anrücken. Pläne rund um die Tesla-Fabrik sorgen seit einiger Zeit für Unruhe bei Anrainern.

Ein Brandanschlag auf eine Stromanlage dürfte die Tesla-Fabrik in Grünheide im detuschen Bundesland Brandenburg lahmgelegt haben. Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Produktionsstätte steht derzeit still.

Mehrere deutsche Zeitungen berichten unter Berufung auf die Polizei, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Derzeit sind Bombenenschärfer im Einsatz, weil in der Nähe des Brandes ein Zelt mutmaßlicher Demonstranten entdeckt worden sei, mit einem Hinweis auf möglicherweise vergrabene Kampfmittel. Noch gibt es keine Entwarnung vom Kampfmittelräumdienst. Laut „Bild“-Zeitung sind neben dem gesamten Werk auch die Stadt Erkner und Teile Berlins ohne Strom. Inzwischen ist die Fabrik in Grünheide bei Berlin laut einer Sprecherin evakuiert worden. Der Einsatz sei schwierig und musste kurzzeitig unterbrochen werden.

Explosion im Umspannwerk?

Ausgelöst habe den Stromausfall in der Region nahe der Tesla-Fabrik ein brennender Strommast. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 5.15 Uhr zu dem Brand im Bereich Goßen-Neu Zittau gerufen und begann mit den Löscharbeiten. Durch das Feuer ist der Strom nach Angaben eines Sprechers im Umkreis ausgefallen.

Offenbar wurde der Brand mithilfe eines Hubschraubers entdeckt. Er ist demnach bei Gosen-Neu Zittau an einem Trafohaus ausgebrochen. Die „Bild“-Zeitung berichtet von einem lauten Knall im Umspannwerk Steinfurt nahe der Tesla-Fabrik, danach brach der Brand aus. Etwa eine Stunde vor Schichtbeginn sei der Strom in der Autofabrik ausgefallen.

Protest gegen Erweiterung der Fabrik

Das Tesla-Werk sorgt seit einiger Zeit für Unruhe in Grünheide: Die Bewohner der 9000-Einwohner-Gemeinde stimmten erst kürzlich gegen Pläne, die Fabrik zu erweitern. Seit Donnerstag letzter Woche besetzen rund 100 Tesla-Gegner ein Waldstück östlich des Werks. Bisher war der Protest der Initiativen „Tesla stoppen“ und „Robin Wood“ friedlich verlaufen. Unklar ist, wer hinter dem Brandanschlag steckt. (ag, red)