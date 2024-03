Amazon investiert Milliarden in Saudi-Arabien

Der Tech-Riese nimmt demnach 5,3 Milliarden Dollar für neue Rechenzentren in Saudi-Arabien in die Hand. Damit soll die zunehmende Verbreitung von KI-Technologien unterstützt werden.

Der Online-Händler Amazon ist auf Expansionskurs. Die Cloud-Sparte Amazon Web Services will im Jahr 2026 Rechenzentren in Saudi-Arabien in Betrieb nehmen und mehr als 5,3 Milliarden Dollar in das Königreich investieren. Der Schritt solle es den Kunden ermöglichen, Inhalte sicher zu speichern, teilte Amazon am Montag mit. Amazon und seine Cloud-Konkurrenten, die Google-Mutter Alphabet und Microsoft, haben angekündigt, ihre Investitionen vor allem in Rechenzentren zu erhöhen.

Damit soll die zunehmende Verbreitung von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) unterstützt werden. Zu den AWS-Kunden in der Region gehören laut Amazon unter anderem Saudi Telecom Company, Seera und Mobily.

Vergangenen Monat hatte der Leiter des saudi-arabischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) das Königreich mit Verweis auf seine Energieressourcen und Finanzierungskapazitäten als potenzielles Zentrum für KI-Aktivitäten außerhalb der USA angepriesen. (APA/Reuters)