Neue EU-Regeln für Verpackung: Zucker darf ins Sackerl, Ketchup nicht

Europaparlament und Mitgliedstaaten finden einen Kompromiss zur EU-Verpackungsverordnung. Ziel ist die Steigerung der Recyclingquote.

Dass Rat und Europaparlament in einer politisch heiklen Angelegenheit schnell handelseins werden, ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr – umso mehr, als mit der Europawahl Anfang Juni ein Belastungstest für das europapolitische Establishment ins Haus steht. Insofern war es eine positive Überraschung, dass die Vertreter der Mitgliedstaaten und der EU-Mandatare Montagabend relativ unproblematisch einen Kompromiss zu einem heiklen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission erzielen konnten – nämlich zur neuen Verpackungsverordnung. Die Novelle soll dafür sorgen, dass in der EU weniger Abfall produziert wird – und sie sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für Kontroversen. „Die Presse“ liefert die Details zum Deal: