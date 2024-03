GalCap Europe kauft Life-Science-Immobilie in Wien

Das Gebäude V des Campus Vienna Bio Center befindet sich im dritten Bezirk.

Die GalCap Europa hat für ihr Life-Science-Portfolio den Bauteil V am Campus Vienna Biocenter (CVBC) in Wien erworben. Wie der Immobilien-Asset- und Investmentmanager GalCap Europe am Dienstag bekannt gab, verfügt das Gebäude über rund 7000 Quadratmeter an Labor- sowie Büroflächen und ist an mehrere Nutzer, unter anderem die Universität Wien, vermietet. „Der Wiener Markt für Laborflächen zeichnet sich durch eine anhaltende Nachfrage seitens der Nutzer aber auch der Investoren aus“, sagt Christoph Lukaschek, Abteilungsleiter Investment bei Otto Immobilien und seines Zeichens Vermittler der Laborimmobilie an GalCap. (red.)