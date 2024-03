Netanjahu ist in den USA im Out: Gantz sucht die Nähe zu Biden

Die USA machen sich die Risse im israelischen Kriegskabinett zunutze. Spitzenvertreter machten dem Ex-Armeechef in Washington die Dringlichkeit für eine Feuerpause und den Schutz der Zivilisten deutlich.

Benjamin Netanjahu war ganz und gar nicht einverstanden mit dem Washington-Trip von Benny Gantz, seinem Kollegen und zugleich Konkurrenten im Kriegskabinett, der in Umfragen weit vor ihm rangiert. Der ehemalige Armeechef und Verteidigungsminister sollte keine Sonderbehandlung durch Israels Botschaft in der US-Hauptstadt bekommen, so das Aviso des israelischen Premiers an seine Diplomaten.

Für Netanjahu war die Tür im Weißen Haus stets offen, ganz besonders unter Donald Trump. Bis Joe Biden nach dem Amtsantritt von Netanjahus rechts-religiöser Koalition vor 14 Monaten ihn demonstrativ nicht in seinen Amtssitz einlud. Stattdessen traf er den israelischen Premier am Rande der UN-Sitzungswoche in New York.

„Es gibt nur einen Premierminister“