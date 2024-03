AUA: Fehlende Raumbuchung sorgt für Millionenschaden

Die nun doch nicht stattfindende Betriebsversammlung führt zu einem Schaden in Höhe von rund vier Millionen Euro. Und zu einer Reihe gegenseitiger Vorwürfe zwischen Vorstand und Betriebsrat.

Wien. 15.800 Passagiere der AUA haben in den vergangenen Tagen unerfreuliche Post von der österreichischen Fluglinie erhalten. Ihr für kommenden Freitag gebuchter Flug falle leider aus. Grund dafür: eine bereits am Freitag der Vor­woche angekündigte Betriebs­versammlung des fliegenden Personals. Am Dienstagabend teilte die AUA dann jedoch mit, dass die Betriebsversammlung vom Betriebsrat kurzfristig abgesagt sei, „Die Presse“ berichtete in einem Teil ihrer Ausgabe. Es gebe keine verfügbaren Räumlichkeiten, hieß es. Kurz zuvor hat die AUA eine Klage auf Unterlassung eingebracht, die nun hinfällig ist. Die Absage der Flüge bleibt aber aufrecht, da es bereits viele Umbuchungen gebe und eine Rücknahme nicht administrierbar sei.