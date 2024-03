Awareness in der Clubkultur: „Man kann auch bewusst eskalieren“

Lara Kofler und Lena Daxböck sind überzeugt davon, dass „Awareness“-Arbeit die Clubkultur aufwertet.

Meist sind es Menschen, die in Lichterketten gewickelt in der feiernden Menge stehen und so auf sich aufmerksam machen. Es handelt sich dabei um Mitglieder von „Awareness-Teams“, die bei immer mehr Partys, Events und auch in Nachtclubs zum Einsatz kommen. Sie sollen dabei helfen, Konflikte zu schlichten und für die Gäste eine sichere Umgebung zu schaffen. Lara Kofler hat vor drei Jahren als Türsteherin im Club Werk am Donaukanal angefangen. Die 25-Jährige ist mittlerweile Leiterin des Security- und Awareness-Teams im Loft am Gürtel, Türsteherin im Fluc und Fokusgruppenleiterin der Vienna Club Commission. Die 24-jährige Lena Daxböck ist Leiterin des Awareness-Teams im Werk. Die beiden Wienerinnen erzählen im Interview von bewusstem Eskalieren, sicheren Räumen und gewaltfreier Kommunikation.