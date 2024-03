Wie die Formel 1 zur Seifenoper verkommt

Was in Saudiarabien auf der Rennstrecke passiert, ist bestenfalls die Kulisse für ein einzigartiges Schauspiel im Fahrerlager. Der Leitfaden für die rasende Reality-Show.

Die ganze Action spielt sich abseits des Asphalts ab: Der Vater von Max Verstappen will den Chef von Red Bull Racing, also jenem Team, das seinem Sohn drei WM-Titel in Folge beschert hat, stürzen und löst damit einen Machtkampf zwischen Fuschl und Thailand aus; Mohammed bin Sulayem, das Oberhaupt der Motorsportwelt, wird beschuldigt beim Ausgang eines Formel-1-Rennen interveniert und den Grand Prix von Las Vegas torpediert zu haben; und mindestens die Hälfte aller 20 Fahrer liefert sich ein gnadenloses Rennen um das Mercedes-Cockpit, das Lewis Hamilton am Ende der Saison räumen wird.

Bei so viel Drama und Zündstoff im Paddock ist der völlig überlegene Auftaktsieg von Max Verstappen und Red Bull in Bahrain bestenfalls eine Randnotiz. Dass der Niederländer am Samstag in Saudiarabien (18 Uhr Mesz, live ORF eins, Sky) ebenfalls nur durch höhere Gewalt zu stoppen sein wird, gehört genauso in die Rubrik Fußnote.

Fazit: Der an Intrigen, Machtkämpfen und Befindlichkeiten ohnehin nicht arme Formel-1-Zirkus gleich auch nach inzwischen sechs Staffeln Netflix-Erfolgsserie „Drive to Survive“ noch nie so sehr einer Reality Show. Da passt es auch ins Bild, dass der Streamingriese in die Kritik geraten ist, weil er vom innovativen Qualitätsfernsehen hin zu immer mehr Reality TV abgebogen ist.

Verstappens flehender Appell