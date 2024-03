Kommunismus mit freundlichem Antlitz

Als Ideologie diskreditiert, mit der Hülle dennoch erfolgreich, zumindest regional: das Phänomen KPÖ. Entscheidender für die Nationalratswahl wird jedoch die EU-Wahl. Auch für das Schicksal von Nehammer und Babler.

In der Wiener Staatsoper hatte in der Vorwoche „Animal Farm“ Premiere: George Orwells Fabel über Kommunismus, Leninismus, Trotzkismus und vor allem Stalinismus. Die Staatsoper warb dafür mit dem Slogan „Die Schweine ergreifen die Macht, und du schaust zu“. Man kann davon ausgehen, dass das in diesem Wahljahr nicht auf den gegenwärtigen Kommunismus gemünzt ist.