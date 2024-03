Was ist aus dem Green Deal der EU geworden?

Wir bringen Klarheit in die heißesten Themen der Klimadebatte

Ursula von der Leyen rief 2019 die Umsetzung der europäischen Klimaziele zur „Mondmission“ Europas aus. Was ist 5 Jahre später vom Versprechen des Green Deals geblieben?

In den letzten Jahren hat sich die EU ambitionierte Klimazielen gesetzt: Bis zum 2050 möchte die EU ihre Treibhausgasemissionen auf Netto Null bringen und Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent machen. Neben den Klimazielen umfasst das auch noch die Ausweitung von Natur- und Umweltschutz, den Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft und begleitende soziale Maßnahmen.

Bevor am 9. Juni zum Europaparlament gewählt wird ist es Zeit, über die Klimapolitik der vergangenen Legislaturperiode Bilanz zu ziehen. Was ist aus den Visionen des „Green Deal“ geworden? Welche Reformpakete sind auf der Strecke geblieben? Und wieso scheint sich der politische Wind in Europa seit der „Klima-Wahl“ 2019 gedreht zu haben?

Matthias Auer, Christine Mayrhofer und Michael Lohmeyer diskutieren in dieser Folge von „Der letzte Aufguss“ darüber, woran es liegt, dass die EU aktuell nicht auf Zielkurs ist, und wie sich die Klimapolitik der EU in Zukunft weiterentwickeln könnte.

Redaktion: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer

Produktion: Audiofunnel/Aaron Ohlsacher

Der letzte Aufguss Der letzte Aufguss ist der neue Klimapodcast der „Presse“. Alle 14 Tage bringt das Klima-Team der „Presse“ Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Gastgeberinnen sind: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Podcast-Entwicklung: Anna Wallner



