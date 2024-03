Stürmische Tage im Waldviertel

Der geplante Bau von Windrädern in fünf niederösterreichischen Gemeinden hat zu monatelangen, hitzigen Debatten geführt. Am Sonntag stimmen mehr als 10.000 Menschen darüber ab.

Macht man die Runde um das historische Rathaus auf dem Hautplatz von Waidhofen an der Thaya, sind die Transparente nicht zu übersehen. „Die Heimat verkauft man nicht“, prangt der Slogan über dem Gasthaus Zum Goldenen Hirschen. Ein paar Meter weiter die Frage: „Erholungsgebiet oder Industriezone? Sie entscheiden!“ Zwischen zwei Häusern ist ein weiteres Spruchband gespannt: „Ja zur Windkraft am 10. März!“.

Am Sonntag ist Wahltag in Waidhofen. Dort und in vier angrenzenden Waldviertler Gemeinden sollen die 10.200 Bewohner in einer Volksbefragung darüber entscheiden, ob 18 Windräder errichtet werden dürfen. Die Abstimmungen sind das vorläufige Finale eines monatelang heftig geführten Streits. Es ist ein Konflikt, der in ähnlicher Form schon oft ausgetragen wurde und vermutlich noch vielen Gemeinden droht, wenn Österreich seinen Windenergie-Anteil wie geplant noch kräftig nach oben schrauben will.

Drei Windräder pro Woche müssten bis 2030 gebaut werden, um die Klimaziele zu erreichen. Doch der Ausbau stockt. Während Branchenvertreter lange Genehmigungsverfahren und fehlende Rahmenbedingungen kritisieren, mangelt es vielerorts auch an politischem Rückenwind. Ein Blick ins Waldviertel zeigt, wie unangenehm eine solche Diskussion werden kann, weshalb viele Ortschefs die Entscheidung ihren Bürgern überlassen. Laut der Interessensgemeinschaft (IG) Windkraft geht ein Drittel der Bürgerbefragungen über Windkraftprojekte negativ aus.

„Wichtiger als Nationalratswahl“

„Ich glaube, für die Leute ist es eine wichtigere Wahl als die Nationalratswahl. Man hat das Gefühl, direkt etwas bewirken zu können,“ sagt Sarah Hurt-Hollenksy. Die derzeit karenzierte Englisch- und Physiklehrerin engagiert sich seit letztem Sommer für den Bau der Windräder. Weil ihr das Klima wichtig sei „und in dem Diskurs immer nur die Gegner zu hören waren“.

Die Gegner, das ist eine lautstarke, gut organisierte Gruppe verschiedener Bürgerinitiativen. Frontmann ist Michael Moser, der mit seiner IG Waldviertel schon seit zehn Jahren gegen Windräder ankämpft. Durchaus mit Erfolg. Die Abhaltung der Volksbefragung verbucht Moser, der es mit einer 46.000-Unterschriften-Petition bis ins Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geschafft hat, für sich. Trotzdem fühlt sich Moser als Underdog im Kampf gegen Politik und ökonomische Interessen: Die Bürgermeister hätten viel Geld in die Hand genommen, um die Windräder zu bewerben, die WEB Windenergie, die die Windparks betreiben wird, zahle Vereine, glaubt Moser. „Ich frage mich schon: Wo ist da die Grenze zu Wahlmanipulation?“

Tatsächlich stehen die ÖVP-Bürgermeister von Waidhofen/Thaya, Groß-Siegharts, Thaya, Karlstein und Waidhofen-Land alle hinter den Vorhaben. „Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir stehen, wir müssen raus aus fossilen Energieträgern, auch unsere Region kann einen Beitrag leisten“, sagt Josef Ramharter, Ortschef von Waidhofen.

„Gegen Windkraft im Wald“

Klimawandel ja oder nein, um diese Frage geht es schon lang nicht mehr. Auch Moser sehe dessen Auswirkungen, sein eigener Wald etwa werde vom Borkenkäfer zerfressen. Er sei nicht gegen Windkraft per se, „aber gegen Windkraft im Wald“. Oder im Waldviertel. Für Befürworter ist er damit ein klassischer Vertreter der sogenannten Nimby-Fraktion („Not in my backyard“): Maßnahmen sind in Ordnung, solang sie nicht im eigenen Umfeld umgesetzt werden.

Was auffällig an der Diskussion im Waldviertel ist: Sowohl Gegner als auch Befürworter bemühen dieselben Argumente. Sie wollen die Natur schützen und die Welt enkeltauglich hinterlassen. „Es zählt nur mehr Windkraft, und die Enkel und die Zukunft. Aber wir haben auch Enkel. Wie erkläre ich ihnen irgendwann, was ich damals gemacht habe, als sie das alles versaut haben?“, sagt etwa Moser. Er befürchtet die Zerstörung des Landschaftsbildes, ruinierte Ökosysteme, tote Vögel – Argumente, die etwa von dem renommierten Uni-Wien-Ökologen Franz Essl zuletzt relativiert wurden. So seien Windräder zwar ein Eingriff in die Natur, die Klimakrise verursache aber einen viel drastischeren Biodiversitätsverlust, so Essl, der einen von den Fridays for Future initiierten offenen Brief für den Waldviertler Windkraftausbau unterzeichnete.

Die Argumente der Gegner ließen sich leicht mit Fakten widerlegen, sagt Hurt-Tollensky. „Aber das Problem ist, dass sie von der emotionalen Seite kommen.“ Mit Wissenschaft komme man dagegen oft schlecht an, „die Leute verschließen Augen und Ohren“. Dass die Windkraftgegner die großen Waldschützer seien, hält sie nicht für glaubwürdig. Als ein großes Stück Forst für eine zweite Spur der Landstraße gefällt worden sei, „gab es keinen Aufschrei“.

Bestimmendes Thema

An den Familien- und Stammtischen, in den Betrieben, überall sind die Windräder Thema. Auch digital wird Stimmung gemacht: Auf einer Website sind KI-generierte Karikaturen von Windkraft-Befürwortern zu sehen, die laut Hurt-Dollensky teils verblüffende Ähnlichkeit mit realen Personen hätten. „Der hier könnte mein Bruder sein“, sagt sie. Auch Bürgermeister Ramharter kennt die Karikaturen. „Mein Stil ist das nicht. Ich habe immer versucht, auf sachlicher Ebene zu bleiben. Das ist den Windkraftskeptikern nicht so gelungen.“ Trotz der aufgeheizten Stimmung würde er alles noch einmal genauso machen und wieder für die Windkraft einstehen. „Für eine neutrale Haltung bin ich nicht in die Politik gegangen.“ Die Volksbefragung, rechtlich nicht bindend, werde er respektieren, egal wie sie ausgeht.

Doch auch wenn die Waldviertler am Sonntag ein Ja ankreuzen – bis die Windräder stehen, wird es noch lang dauern. Schließlich stehen Widmungen und Umweltverträglichkeitsprüfung noch aus.