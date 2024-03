Abgründe der Schifffahrt: Welthandel ist über Seewege verwundbar

Mehr als 90 Prozent aller global gehandelten Waren werden auf dem Seeweg transportiert. Entlang dieser Routen befinden sich zahlreiche Engpässe. Die Nadelöhre sind bedroht – sei es durch politische Entscheidungen, den Klimawandel oder Piratenangriffe. Ein Matrose erzählt über die Angriffe.

Der Ablauf ist bei einem Piratenüberfall immer ähnlich: Plötzlich kommen zwei Motorboote mit je drei bis fünf Piraten, mal als Fischer getarnt, mal als Gemüsehändler. Mit Kalaschnikows und Granatwerfern nähern sie sich dem Schiff und versuchen es zu kapern. Seit Kurzem haben sie auch Drohnen dabei.

Wenn der Handelsschiff-Matrose Igor Mironenko von seiner Arbeit auf dem Meer erzählt, ist man schnell bei Abenteuern. Und bald eben auch bei Piraten, mit denen der 55-Jährige seit über 13 Jahren so seine Erfahrungen hat. Fährt man auf gewissen Routen also mit der Angst im Nacken? „Es gibt auch bei Piratenangriffen einen Gewöhnungseffekt“, sagt der gerade einmal 160 cm hohe Mann mit den großen Muskeln im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“: „Aber natürlich ist etwas Angst da, denn du kannst selbst wenig tun. Auf dem Meer bist du verwundbar.“

Die herkömmliche Piraterie ist zwar aus den Schlagzeilen verschwunden, den Welthandel belastet sie aber dennoch. Rund 90 Prozent aller Waren werden über den Seeweg verschifft – mit steigender Tendenz. Entlang der globalen maritimen Handelsrouten existieren zahlreiche Engpässe. Das macht anfällig und kann schnell ein Problem für den Welthandel bedeuten. Jeder Punkt, an dem sich ein Stau bilden kann, ist ein solcher Engpass: Kanäle, Häfen, Brücken, Meerengen. Deutlich zu sehen ist das einmal mehr im Suezkanal. Das betrifft alles, was täglich mehrmals durch unsere Hände geht: die Zahnbürste, den Kaffee, das Smartphone – all das wird in Containern transportiert.