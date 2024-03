Aus dem Nationalteam kannte ich den norwegischen Koch Lars Erik Underthun, der 1991 am Bocuse d’Or teilnahm und Silber nach Hause brachte. Ich reiste nach Lyon, wo der zweitägige Kochwettbewerb im Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation (SIRHA) stattfand und wo die Köche vor Publikum live kochten. Ich wollte die Abläufe des Wettbewerbs miterleben. Zeitdruck und Stress bei einer Live-Kochperformance sowie die unmittelbaren Reaktionen des Publikums beobachten. Der Einblick war Gold wert. Noch am Ende der Veranstaltung kritzelte ich das Konzept für mein Fischgericht auf eine Serviette. Bis heute kann ich mir den Geistesblitz nicht erklären. In jedem Fall war das ausschlaggebend für die Vorbereitungen der nächsten beiden Jahre. Vielleicht habe ich gewonnen, weil den Juroren mein heißer Fisch schmeckte.