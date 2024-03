Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Oppenheimer räumt ab. Christopher Nolans Werk über den Erfinder der Atombombe holt sieben Oscars, auch der fantastische Film „Poor Things“ kann vier Goldstatuetten erobern. Als beste Hauptdarstellerin wird Emma Stone geehrt, als bester Hauptdarsteller Cillian Murphy. Welche Österreicher in der Oscarnacht auf der Bühne standen, hat Peter Huber hier zusammengefasst.

Salzburg wieder tiefrot. Die Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen im Bundesland Salzburg haben die Landeshauptstadt wieder tiefrot gefärbt, in den 118 Landgemeinden wurde hingegen die ÖVP-Dominanz trotz Verlusten um weitere fünf Jahre verlängert. In der Hauptstadt kam es zum erwarteten Aufstieg der KPÖ Plus, die nur knapp hinter dem Wahlsieger SPÖ zweitstärkste Partei wurde. Bei der Stichwahl in zwei Wochen wird entschieden, ob Salzburg künftig von einem SPÖ- oder einem kommunistischen Bürgermeister regiert wird. Mehr dazu.

Rechtsruck in Portugal. In Portugal haben vorgezogene Parlamentswahlen am Sonntag einen massiven Rechtsruck gebracht. Nach Auszählung von drei Viertel aller Stimmen am Sonntagabend kam die Mitte-Rechts-Partei Demokratische Allianz (AD) auf 31,1 Prozent, die bisher regierenden Sozialisten (PS) auf 28,7 Prozent und die rechtsextreme Chega auf 19,3 Prozent. Bisher mit absoluter Mehrheit von den Sozialisten regiert, war Portugal eines der letzten Bollwerke gegen Rechtsextremismus in Europa gewesen. Mehr dazu.

Gaza-Krieg überschattet Beginn des Fastenmonats Ramadan. Überschattet vom Gaza-Krieg beginnt für Millionen Muslime rund um den Globus mit dem ersten Tag des Ramadans ihre wochenlange Fastenzeit. Unter anderem in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar wurde der 11. März am Sonntag als erster Tag des Fastenmonats ausgerufen. Auch für die 746.000 Muslime in Österreich beginnt die Fastenzeit bereits am Montag. Mehr dazu.

EU-Agentur warnt vor katastrophalen Folgen des Klimawandels. Europa muss nach Einschätzung der Europäischen Umweltagentur (EUA) dringende und zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um sich auf „katastrophale“ Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Die globale Erwärmung werde extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren, Waldbrände und Überschwemmungen selbst „in optimistischen Szenarien verschlimmern“, warnt die EUA an ihrem am Montag vorgelegten ersten Bericht. Mehr dazu.

Wissenstest für Regierungsmitglieder? Am Montag startet die Eintragungswoche für gleich 14 Volksbegehren. Die Themen sind dabei breit gestreut: In gleich mehreren Initiativen geht es um den Erhalt der Neutralität und die Senkung der Energiepreise. Außerdem wird um Unterschriften für eine tägliche Turnstunde bzw. gegen Lebensmittelverschwendung oder einen „Elektroauto-Zwang“ geworben. Unter dem Titel „Bist du gescheit“ werden Wissenstests für potenzielle Mitglieder der Bundesregierung gefordert. Die Eintragungsfrist läuft in allen Fällen bis zum Montag kommender Woche, 18. März. Mehr dazu.

Keine Spompanadln. Woher eigentlich die netten Bezeichnungen für Faxen kommen, dem geht Erich Kocina in seiner Kolumne zum Tag nach. Mehr dazu.