Georg-Coch-Platz: Wie man einen Pokerchip besichtigt

Otto Wagners Postsparkasse: Vom Bluffen, Hasardieren und von den Freuden der Baukunst.

Otto Wagners Postsparkassen-Gebäude hat schon entspanntere Zeiten gesehen. Einstmals ehrfurchtgebietendes Aushängeschild eines Instituts, das es, als Heimstatt des kleinen Sparers gegründet, bis zum staatstragenden Mitgestalter in Sachen Währungs- und Kreditpolitik brachte, sieht es sich gegenwärtig zu einem von vielen Chips in einem Milliardenpoker erniedrigt, in dem rund um die Insolvenzmasse eines Immobilienimperiums a. D. auf Profit komm raus geblufft und hasardiert wird.