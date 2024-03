Europa ist der sich am stärksten erwärmende Kontinent

Die EU-Umweltagentur schlägt Alarm: Die Klimarisiken entwickeln sich rascher als die gesellschaftliche Vorsorge, die sie abfangen soll.

In den vergangenen Jahren wurden in Europa gleich mehrfach Temperaturrekorde gebrochen. Mittlerweile ist es der sich am stärksten erwärmende Kontinent der Welt. Laut einer neuen Auswertung der EU-Umweltagentur (EUA) in Kopenhagen stiegen die Temperaturen in Europa seit 1980 um das Doppelte im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt. Die Folge seien mehr Naturkatastrophen wie Trockenheit, Waldbrände, Überschwemmungen und ein steigender Meeresspiegel.

Selbst im optimistischen Szenario, wenn Europa weitere notwendige Maßnahmen zur Erreichung der Pariser Klimaziele ergreift, werden diese Wetterextreme laut dem ersten EUA-Bericht zur „Europäischen Klimarisikobewertung“ zunehmen. Im pessimistischen Szenario, wenn der öffentliche und politische Druck gegen diese Maßnahmen wachsen und keine weiteren ergriffen werden, würden gesundheitliche und finanzielle Auswirkungen deutlich steigen. Allein die Auswirkungen durch Überschwemmungen an den europäischen Küsten würden ab dem Ende dieses Jahrzehnts Schäden von einer Billion Euro pro Jahr verursachen.