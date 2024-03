US-Außenminister Antony Blinken kommt zu Drogengipfel nach Wien

US-Außenminister Antony Blinken reist angesichts der Kriege in der Ukraine und in Gaza seit Monaten rastlos um die Welt.

US-Chefdiplomat Blinken nimmt an UN-Konferenz in Wien teil, die am Donnerstag beginnt. Dabei soll es vor allem um Opioide gehen. Deren Konsum ist derzeit die häufigste Todesursache für die US-Bevölkerung zwischen 18 und 49 Jahren.

Die 67. Sitzung der Drogenkommission in Wien wird diesmal im internationalen Rampenlicht stehen. Denn am Freitag soll auch US-Außenminister Antony Blinken an der hochrangigen Konferenz teilnehmen. Das erfuhr „Die Presse“ aus UN-Kreisen. Zunächst wollten das weder das Außenamt noch die US-Botschaft offiziell bestätigen.