Der Preis für CO2 in Europa ist im letzten Jahr um die Hälfte eingebrochen. Gründe sind die schwache Konjunktur und kurzsichtige Märkte. Für Staaten und Unternehmen wird es schwieriger, ihre grünen Projekte umzusetzen. Für Investoren könnte CO2 heuer aber das „lukrativste Investment“ werden.

Wien. Gäbe es auf der Welt nur Ökonomen, die Klimapolitik würde deutlich einfacher aussehen, als es heute der Fall ist. Die einzige, weil effizienteste, Maßnahme wäre dann wohl ein Preis für das Emittieren von Treibhausgasen. Die EU hebt so einen Preis für jede Tonne CO 2 seit 2005 von der Industrie und der Stromwirtschaft ein. Ab 2027 sollen auch die privaten Haushalte für den Verbrauch von fossilen Rohstoffen CO 2 -Zertifikate benötigen. Doch aktuell mehren sich Zweifel, dass der CO 2 -Preis auch wirklich bewirkt, was die Volkswirte von ihm erhoffen.