Hohe Tauern: Schauen, wer da oben wohnt

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Bartgeier sind wieder im Nationalpark Hohe Tauern unterwegs. • TVB Osttirol/Nationalpark Hohe Tauern

Glasklare Luft und Knirschen bei jedem Schritt. Der Nationalpark Hohe Tauern lässt sich gemeinsam mit Rangern besonders intensiv erleben. Denn sie wissen genau, wo man Wildtiere antrifft.

Da ist er – ständig vor uns. Und so anziehend, dass der Blick entweder nur auf ihn gerichtet ist oder nach unten, zu den Schneeschuhen, damit wir nicht verkanten. Der Gloßglockner steht so souverän inmitten der Bergkulisse des Hochtals hinter der Kalser Glocknerstraße, dass wir gar nicht nach den Big Five Ausschau halten. Eva Oberhauser, gebürtige Kalserin und Bergwanderführerin mit jahrzehntelanger Erfahrung im Gebiet, hebt die Hand. Stopp! Sie reicht ihr Fernglas.