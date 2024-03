Nawalny-Verbündeter in Litauen mit Hammer angegriffen

Leonid Wolkow, hier auf einem Bild aus dem Jahr 2021 (ein Konterfeit von Alexej Nawalny im Hintergrund), wurde in Litauen attackiert.

Leonid Wolkow, hier auf einem Bild aus dem Jahr 2021 (ein Konterfeit von Alexej Nawalny im Hintergrund), wurde in Litauen attackiert. APA / AFP / Frederick Florin

Ein großer Teil von Nawalnys politischer Organisation, zu der auch der attackierte Leonid Wolkow zählt, hält sich im EU- und Nato-Mitgliedstaat Litauen auf. Die litauische Polizei ermittelt.

Der langjährige Mitarbeiter des verstorbenen russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny, Leonid Wolkow, ist am Dienstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius mit einem Hammer angegriffen worden, wie die ehemalige Nawalny-Sprecherin Kira Jarmysch mitteilte. Sie postete auf der Social-Media-Website X Bilder, die Wolkow mit einem Bluterguss auf der Stirn, Blut aus einer Beinwunde und ein Fahrzeug mit Schäden an der Fahrertür und dem Fenster zeigen.

„Wolkow wurde gerade vor seinem Haus angegriffen. Jemand schlug ein Autofenster ein und sprühte ihm Tränengas in die Augen, woraufhin der Angreifer begann, mit einem Hammer auf Leonid einzuschlagen“, schrieb sie am Dienstag.

Die litauische Polizei teilte mit, sie sei darüber informiert worden, dass ein Mann vor seinem Haus zusammengeschlagen worden sei, und ermittle.

Ein großer Teil von Nawalnys politischer Organisation, der Anti-Korruptions-Stiftung, zu der auch Wolkow gehört, hält sich nach seiner Flucht aus Russland im EU- und Nato-Mitgliedstaat Litauen auf. (APA/Reuters)