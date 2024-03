Der Kampf gegen den Stadtgeländewagen

Weltweit gibt es eine Milliarde Autos. Wir müssen entscheiden, wo sie stehen. Paris geht voran.

Nach Automobilunfällen mit tragischem Ausgang wurde bei Gerichtsverfahren einst die Frage nach Schuld und Verantwortung anders bewertet als heute. So galt die Alkoholisierung angeklagter Lenkender zunächst als strafmildernd, da diese nach damaliger Rechtsauffassung in ihrem Überblick deutlich beeinträchtigt waren.

Die Entwicklungsgeschichte des Auto­mobils ist die tollste Erfolgsstory eines menschlichen Produkts, das sich über die Welt ausbreitete. Inzwischen kurven mehr als eine Milliarde Personenkraftwagen auf unserem Planeten. Verkehrsunfälle kosten jährlich 1,25 Millionen Menschen das Leben, darunter eine beträchtliche Anzahl von Kindern. Überhaupt wurde die Lebenswelt von Kindern, das freie Umherlaufen durch Stadt und Natur, aufgrund der neuen Gefahrenquelle stark beeinträchtigt. Früher war es auch noch so, dass Autos quasi überall parken durften. Dadurch änderten sich die Stadtlandschaften dramatisch, und sicher nicht zum Besseren. (Das Wort „Parken“ kommt aus dem Englischen – den Wagen in einem Park abstellen.) ­Allmählich bildeten sich allerorts Parkordnungen mit Parkzeitregeln für eine ­definierte Parkdauer heraus – der Beginn der Parkraumbewirtschaftung.

Die Epoche der freien Fahrt für freie Bürger ist längst zu Ende, einige kapieren es nur noch nicht. Hier und dort nehmen Anrainer noch Vorrechte in Anspruch. Mittlerweile mehren sich die Stimmen, die für größere, schwerere, mehr Platz verstellende Autos auch höhere Parkgebühren fordern. Jüngst ergab eine Bürgerbefragung in Paris, dass auswärtige SUVs ab einem Gewicht von 1,6 Tonnen ab September 2024 die dreifache Parkgebühr zahlen. Der Automobilclub „40 millions d’automobilistes“ empörte sich: „Dieser Kampf gegen SUV ist nur ein Hintertürchen, um das Auto als Ganzes auszurotten!“ Könnte stimmen. Paris ist Vorreiter, andere werden nachziehen. Was urbane Parkgebühren betrifft, so sollten wir mit der Zeit gehen und zwischen den Kraftwagen differenzieren. Der öffentliche Raum ist begrenzt, und was parkende Autos betrifft, so gewinnt die Überlegung an Gewicht, wie ungerecht wir ihn bisher verteilt haben.