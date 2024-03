Spatenstich für das ÖFB-Trainingszentrum in Aspern

In der Seestadt rollen die Bagger. Roman Hornischer (Strabag), Vizekanzler Werner Kogler, Teamchefin Irene Fuhrmann, ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und Robert Grüneis (3420 aspern Development AG) legten symbolisch Hand an.

In der Seestadt rollen die Bagger. Roman Hornischer (Strabag), Vizekanzler Werner Kogler, Teamchefin Irene Fuhrmann, ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und Robert Grüneis (3420 aspern Development AG) legten symbolisch Hand an. APA / APA / Eva Manhart

Lange wurde geplant, noch länger mit Bund und Land über die Kosten gefeilscht: jetzt rollen die Bagger für den ÖFB Campus in Wien-Donaustadt.

Der Anpfiff für den Bau des ÖFB Campus in der Seestadt ist erfolgt, der offizielle Spatenstich am Mittwoch erfolgt.

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, Teamchefin Irene Fuhrmann, Sportminister Werner Kogler, Finanzminister Magnus Brunner und Sportstadtrat Peter Hacker ließen es sich nicht nehmen, mit Markus Engerth, Vorstandsmitglied der Strabag AG, den symbolischen ersten Stich vorzunehmen.

Das historische Infrastrukturprojekt, in dem der ÖFB und seine Nationalteams in der Seestadt in Form eines Trainingszentrums mit angeschlossener Geschäftsstelle eine gemeinsame Heimat finden, wird auf Basis der Beschlüsse des ÖFB-Präsidiums in enger Abstimmung mit dem Bund und der Stadt Wien realisiert. Die Kosten werden gedrittelt, jeder übernimmt mindestens 25 Millionen Euro.

Der ÖFB Campus wird neben einem Kleinstadion drei weitere Rasenplätze, einen Kunstrasenplatz, Kabinen- und Funktionsräume sowie Unterbringungsmöglichkeiten auch moderne Büroräumlichkeiten umfassen. Die Baudauer für den Campus soll 17 Monate betragen.

