Wenn‘s um Schokolade geht, wird’s persönlich

Die Kakaopreise schießen gerade in die Höhe – wieder eine Auswirkung der Klimakrise.

Viele Klimajournalisten haben einen Lieblingsspruch: „Die Klimakrise ist kein Thema, sondern eine Dimension jedes Themas.“ Das soll so viel heißen wie: Egal ob man über Wirtschaft oder Politik berichtet, über Sport oder gar Musik, überall spielt der Klimawandel mittlerweile eine Rolle. Wenn Hunderte Ski-Athleten in einem offenen Brief den Skizirkus kritisieren, wenn immer öfter Open-Air-Konzerte wegen Hitze oder Stark­regen abgesagt werden müssen, müssen sich auch Journalistinnen dieser Genres mit dem Klima beschäftigen. Das Klima ist Querschnittsmaterie, und betrifft mittlerweile jeden Lebensbereich.

Nun hat die Klimakrise auch meinen höchstpersönlichen Lebensbereich erreicht – in Form von Schokolade. Deren Preis ist nämlich im Begriff, deutlich in die Höhe zu schießen. So lag der Preis für eine Tonne Rohkakao auf den Rohstoffbörsen Anfang dieser Woche auf über 7300 Dollar, rund 2000 Dollar über dem bisherigen Allzeithoch aus dem Jahr 1977. Der Anstieg passierte rasant, im Herbst 2022 lag der Tonnenpreis noch bei rund 1900 Dollar, zu Beginn des Jahres 2024 immerhin noch bei 4200. Der Grund: Es ist deutlicher weniger Kakao auf dem Markt verfügbar. Denn sich häufende Dürreperioden, Starkregen und Überflutungen in Anbauregionen haben Ernten zerstört und Erträge reduziert. Das „astronomisch hohe Niveau“ der Kakaopreise (Zitat der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“) werde sich demnächst auch bei Verbraucherpreisen bemerkbar machen, heißt es. Schokolade dürfte also empfindlich teurer werden. Als ob das nicht schlimm genug wäre: Die Extremwetterereignisse haben noch dazu Auswirkungen auf die Kakaoqualität.

Ein Leben ohne Schokolade hat meiner Meinung nach wenig Sinn. Wenn Schokolade richtig teuer und schlechter wird – und dies und andere, noch gravierendere Auswirkungen von politisch Verantwortlichen trotzdem als aufschiebbare Probleme betrachtet werden – dann, ja, nehme ich das persönlich.

E-Mails an: teresa.wirth@diepresse.com