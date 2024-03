Im Westen wird ständig über die Schwäche der Armeen, zu geringe Verteidigungsbudgets und die mangelnde Hilfe für die Ukraine gesprochen. Putin sieht das alles. Er steht Gesellschaften gegenüber, die keinen Krieg wollen, die ihre Wirtschaft nicht auf den Krieg ausrichten wollen. Der Westen ist über so viele Dinge besorgt: Verringerung des Wohlstands, Preisanstieg, Migrationsproblematik. Steigende Ausgaben für die Verteidigung haben keinen Platz in der Debatte. Putin sieht, dass es für westliche Gesellschaften ein Riesending ist, die Ausgaben für Verteidigung nur um ein halbes Prozent zu erhöhen. Er hat dieses Problem nicht. Er hat die staatlichen Verteidigungsausgaben seit Kriegsbeginn einfach verdreifacht. Er denkt sich: Schaut, was ich kann! Das könnt ihr nicht! Die russische Armee ist natürlich schlechter aufgestellt und wurde bereits zur Hälfte in der Ukraine vernichtet. Nichtsdestotrotz macht er weiter. All das sind sehr ernsthafte Herausforderungen für die westlichen Gesellschaften. Westliche Regierungen müssten die Problematik ernster nehmen.