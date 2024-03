Der Oberlehrer macht sich unbeliebt

Lithium-Mine in den Anden: Südamerika könnte eine wichtige Rohstoffquelle und ein großer Absatzmarkt für grüne europäische Zukunftsindustrien werden.

Lithium-Mine in den Anden: Südamerika könnte eine wichtige Rohstoffquelle und ein großer Absatzmarkt für grüne europäische Zukunftsindustrien werden. Reuters/Ivan Alvarado

Europa versucht, seine Klima- und Sozialstandards über Handelsabkommen und Klimaprotektionismus global durchzudrücken. Das wird immer öfter als „Neokolonialismus“ empfunden – und stößt zunehmend auf Widerstand.

Bei seinem jüngsten USA-Besuch hatte der deutsche Vizekanzler, Robert Habeck, zwar keine wirklich hochrangigen Termine – weder Präsident noch Vizepräsidentin hatte für den Gast aus Europa Zeit –, aber einen starken Auftritt: Als er in einer Rede an der Columbia University auf den Klimaschutz zu sprechen kam, forderte er die Amerikaner auf, in diesem Punkt endlich ihre „fucking problems“ zu lösen.

Das Erstaunliche daran: Die Empörung über den reichlich undiplomatischen Ausritt hielt sich in engen Grenzen. Was der Europäer, der zu Hause selbst mit „fucking problems“ ohne Ende kämpft, den Amerikanern zu sagen hatte, interessierte die schlicht nicht.