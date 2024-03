Harald Vilimsky: „Ich habe Angst vor Joe Biden“

Harald Vilimsky: Es geht hier weniger um meine persönliche Zufriedenheit als um die Zufriedenheit der Bürger in Österreich. Ich erlebe seit der Migrationskrise 2015 den x-ten Versuch seitens der EU, regulierend einzugreifen. Über Betreuungszentren für Asylwerber in Drittstaaten hat sich die Kommission schon vor Jahren Gedanken gemacht. Nichts davon wurde umgesetzt. Der aktuelle sogenannte Migrationspakt ist eine Beruhigungspille vor der Europawahl. An den Anreizsystemen für illegale Zuwanderung ändert sich ebenso wenig wie an den Migrationsströmen nach Österreich, Deutschland oder Schweden, wo wir eine Transformation der Gesellschaft und der Kultur erleben müssen.