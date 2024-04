Ex-Investmentbanker Stefan Kainz: „Ich will Milliardär werden“

Stefan Kainz: Meine Eltern waren selbständig, in den Ferien war ich meist bei meinen Verwandten auf dem Bauernhof. Ich habe beides mitbekommen, einen starken Fokus auf Leistung und eine enge Verbundenheit mit der Natur. Dieses Leistungsethos, dass ich nur etwas wert bin, wenn ich etwas leiste, hat mich während der Schulzeit, während des Studiums und dann auch in der Karriere stark geprägt. Ich habe praktisch aus Angst, ansonsten niemand zu sein, zuerst in der Unternehmensberatung und dann auch in der Finanzwirtschaft Karriere gemacht.