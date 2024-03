Tichy sperrt auf: Es gibt wieder Eis!

Eine Institution: der Eissalon Tichy am Reumannplatz (Archivbild).

Eine Institution: der Eissalon Tichy am Reumannplatz (Archivbild). Clemens Fabry

Am Freitag ging es wieder los mit Eis. Am Reumannplatz sind die rosa beschürzten Damen wieder am Werk.

Nicht, dass es der einzige Eissalon der Stadt wäre, aber wenn Tichy am Reumannplatz aufsperrt, dann ist die Eissaison erst wirklich eröffnet. Am Freitag war es so weit. Die Schlangen reichten bis weit auf den Platz hinaus, die rosa beschürzten Damen hinter der hohen Budel gaben im Sekundentakt Eis aus.

„Das Leben hat ab heute wieder Sinn. Haselnuss forever“, postete jemand auf Instagram unter die Ankündigung. Haselnusseis gehört zu den Tichy-Klassikern. Bundesweit bekannt ist der Eissalon mit seiner mehr als 70-jährigen Geschichte für seine Eismarillenknödel.

Offiziell wurde die Eissaison übrigens am Dienstag eröffnet. An diesem Tag gaben die Eissalonbetreiber auch das Eis des Jahres bekannt: Kaffee.