Ruslan Stefantschuk: Die Ukraine hat im dritten Kriegsjahr schon viele Diskussionen erlebt, im Laufe derer aus einem kategorischen Nein unserer Partner ein Ja wurde. Ich erinnere an die Munitions-Koalition ebenso wie an die Panzer- und Kampfjet-Koalition. Wir betrachten diese Debatte als neue Entwicklung und mit großem Interesse. In Europa selbst wurde diese Frage „reif“. Ich will unsere Partner daran erinnern, dass wir seit mehr als zwei Jahren den europäischen Frieden, Wohlstand und die Demokratie verteidigen. Unsere europäischen Partner müssen selbst entscheiden, wie weit sie bei der Verteidigung dieser Werte zu gehen bereit sind.