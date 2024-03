Meisterpokal und Gesamtsieg: Erstmals zwei Skisprung-Titel für Wien

Fabian Plank (16) zeigte über die ganze Saison die größte Konstanz und holt den Gesamtsieg im Jugend-„Austria Cup“. Bei den jungen Damen krönt sich Meghann Wadsak (16) im Saisonfinale in der steierischen Erzbergarena zur ersten Jugend-Skisprung-Staatsmeisterin aus Wien.

Einmal mehr zeigen junge Athletinnen und Athleten aus Wien beim Skispringen auf: Zum ersten Mal überhaupt gehen gleich zwei Jugend-Titel an Stadtadler aus Wien. Fabian Plank (16) aus der Donaustadt zeigt im Nachwuchs über die ganze Saison die größte Konstanz und holt den Gesamtsieg im Jugend-„Austria Cup“, der höchsten nationalen Bewerbsserie von insgesamt 14 österreichweiten Jugend-Springen. Bei den jungen Damen krönt sich Meghann Wadsak (16) aus dem ersten Bezirk im Saisonfinale in der steierischen Erzbergarena zur ersten Jugend-Skisprung-Staatsmeisterin aus Wien – als einzige Athletin bei der Meisterschaft mit einem Sprung über die 100 Meter-Marke.

„Ich bin natürlich sehr glücklich, weil Gold bei einer österreichischen Jugendmeisterschaft schon auf meiner Wunschliste gestanden ist“, sagt Meghann Wadsak nach ihrem Sieg. „Meine Landungen sind zwar noch nicht das Gelbe vom Ei, aber das werd’ ich als Nächstes hinkriegen. In letzter Zeit war ich öfter im Training viel besser als beim Bewerb. Da ist es mir jetzt umgekehrt schon viel lieber.“ Mit 100,5 Metern im zweiten Durchgang knackt die 16-jährige Stadtadlerin als einzige Teilnehmerin sogar die Marke bei der Jugend-Staatsmeisterschaft in Eisenerz, ihr erster Sprung endete kurz zuvor bei 98,0 Metern.

Wiener Doppelsieg bei der Jugend-Staatsmeisterschaft: Meghann Wadsak (links) siegt vor Sara Pokorny. Ski Austria/Wiener Stadtadler

Auch sonst kann die Wienerin mit dieser Saison zufrieden sein: Mit der Bronzemedaille bei den Olympischen Jugendspielen in Südkorea, zehn Top 10-Plätzen – davon zwei Podesten – im internationalen Alpencup und ihrem ersten Start im Damen-Weltcup hat Meghann Wadsak Erfolge geholt, die noch nie eine Skispringerin aus Wien einheimsen konnte. Bei der aktuellen Jugend-Staatsmeisterschaft ist die Schülerin am Skigymnasium Stams aber nicht die einzige Wienerin weit vorne – die Bundeshauptstadt sorgt sogar für einen Skisprung-Doppelsieg: Mit Sara Pokorny (16) aus Meidling ist auch die Vize-Jugend-Staatsmeisterin eine Stadtadlerin. Erst auf Rang drei folgt mit Elisa Deubler vom Nordic Team Salzkammergut dann eine Athletin aus einem alpineren Teil Österreichs.

Wiener Gesamtsieg bei den jungen Herren

Auch beim männlichen Skisprung-Nachwuchs hat ein Wiener die Nase in Österreich ganz vorne: Der 16-jährige Fabian Plank gewinnt die Gesamtwertung des Jugend-„Austria Cups“, holt also von allen österreichischen Jugend-Athleten die meisten Punkte in den 14 Springen der Saison. „Ich wollte mir nach dem mauen letzten Winter die Ziele für heuer nicht zu hoch stecken. Jetzt freu’ ich mich natürlich extrem, dass ich Gesamtsieger geworden bin. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wieviele Siege es heuer genau waren“, sagt der Donaustädter. Die Statistik hilft aus: Sechs Mal ist Fabian Plank ganz oben am Podest gestanden, jeweils vier Mal war der Schüler am Skigymnasium Saalfelden in der abgelaufenen Saison Zweiter und Dritter. Dass ein Wiener den Gesamtsieg im Jugend-Austria Cup holt, ist erst einmal einem Athleten aus der Bundeshauptstadt gelungen: Louis Obersteiner, ebenfalls ein Stadtadler aus der Donaustadt, war vor vier Jahren Gesamtsieger und holte in den darauffolgenden Jahren unter anderem sogar als erster Wiener den Jugend-Weltmeistertitel im Skispringen in die Bundeshauptstadt.

„Riesiger Erfolg unserer Stadtadler“

„Das ist ein riesiger Erfolg unserer Stadtadler“, sagt Vereinsvorsitzender Florian Danner. „Gratulation zu dieser eindrucksvollen Saison an Meggie, Sara, Fabi – aber auch allen anderen Stadtadlern bis hin zu unseren jüngsten Kids, die im Jänner ja auch einen Vierfachsieg in Kärnten gefeiert haben. Das war für niemanden eine einfache Saison angesichts der schneearmen Trainingsbedingungen, mit unheimlich viel Fahrerei zu irgendwelchen Schneeflecken in Österreich. Deswegen ist es wirklich höchste Zeit für eine Nachwuchs-Mattenschanze im Ganzjahresbetrieb in Wien.“

Stadtadler Fabian Plank (ganz rechts stehend) feiert mit seinen Teamkollegen als Gesamtsieger des Jugend-„Austria Cups“. Ski Austria/Wiener Stadtadler

Seit Jahren kämpfen die mehr als 200 Stadtadler für eine Trainingsmöglichkeit in der Bundeshauptstadt. Derzeit fahren die Trainerinnen und Trainer des Skisprungclubs jedes Wochenende zu Schanzen in die Steiermark, Oberösterreich, Salzburg oder Kärnten. Dabei haben sich die Stadtadler in den letzten Jahren zu einer der größten Nachwuchsschmieden im österreichischen Skispringen gemausert. (red.)