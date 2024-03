Der Wahlkampf auf dem Battleground Wien Favoriten

Der Eingangsbereich zur U-Bahn-Station Reumannplatz in der Nähe der beiden jüngsten Tatorte.

Nach den jüngsten Gewalttaten in Wien Favoriten: Viel abzuwägen gibt es bei einem Messerverbot im öffentlichen Raum nicht. Man sollte es einfach umsetzen. Im Übrigen gilt es die Relationen zu wahren.

In Wien Favoriten – aber nicht nur dort – nimmt die Jugendkriminalität erschreckende Ausmaße an. Die FPÖ veranstaltete aus diesem Anlass am vergangenen Freitag eine Demonstration. Wer dahinter parteipolitische Motive vermutet, liegt vermutlich nicht ganz falsch. Die Demo eskalierte. Rabiate Demobesucher, die ein Fernsehteam attackierten, auf der einen Seite. Lautstarke Gegendemonstranten und ein wild gewordener Kameramann, der Demobesucher mit seiner Kamera bis auf wenige Zentimeter nahe rückte, auf der anderen. Unschöne Szenen jedenfalls. Die Grünen luden zur „Eilt-PK“. Tenor: Herbert Kickl ist schuld.