Oscarpreisträgerin Patricia Arquette kommt am 3. April ins Palais Szechenyi, um sich für die Umwelt einzusetzen. Sie will Bewusstsein für die Wasserkrise schaffen und nachhaltige Sanitärlösungen bewerben.

2015 gewann sie einen Oscar für ihre Nebenrolle in dem Film Boyhood. In Wien möchte Hollywood- Schauspielerin Patricia Arquette aber wegen einer anderen Sache im Rampenlicht stehen. Sie will Bewusstsein für die Wasserkrise schaffen. Dafür folgt sie der Einladung von Carina und Ali Rahimi, die die Schauspielerin am 3. April ins Palais Szechenyi eingeladen haben. Unter dem Titel „Give Love! - An Evening with Patricia Arquette“ wird sie dort die Arbeit ihrer NGO präsentieren.

Toiletten für Kolumbien und Uganda

Arquette hat es sich mit ihrer Organisation GiveLove seit 2010 zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Sanitärlösungen in Entwicklungsregionen zu fördern. Ihre Arbeit reicht von der Unterstützung ökologischer Sanitärversorgung bis hin zur Errichtung von Komposttoiletten in Ländern wie Kolumbien und Uganda, heißt es in einer Aussendung.

Der in Wien bestens vernetzte Teppichhändler Ali Rahimi ist seit 2015 UN-Goodwill-Botschafter. Seine Frau, Carina Rahimi, hat die Marke Nussyy gegründet und stellt damit eine Palette an veganer Bio-Produkte ohne Zuckerzusatz her. Weiters trägt jedes verkaufte Produkt einen Teil des Erlöses zum „Eat-Care.Love“-Projekt von Jane Goodall bei.

Ein Lied zum Weltwassertag

Übrigens, am Freitag, 22. März, ist der Weltwassertag. Dafür veröffentlicht die NGO Viva con Agua (Leben mit Wasser) einen eigenen Song – und hofft, ihn in die heimischen Charts zu bringen. Das Lied mit dem Titel „ Water Wonderful World“ soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, Zugang zu sauberem Wasser zu haben, heißt es sinngemäß in einer Aussendung. Je mehr Menschen das Lied hören, desto höher werde die Chartplatzierung und der Spendenbetrag, so die Organisatoren.

Weltweit leben laut der NGO 703 Millionen Menschen ohne Basisversorgung und Zugang zu sauberem Trinkwasser. Der Song ist ab 22. März auf allen gängigen Streamingplattformen zu finden. Ein Erklärvideo zur Kampagne gibt es hier. (red)