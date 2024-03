Künftig leben wir halt davon, die Ketten der Lastenräder zu ölen

Je weniger Industriebetriebe produzieren, desto eher werden „Klimaziele“ ­erreicht. Das als Fortschritt zu sehen, ist freilich reichlich irre.

Nachdem Elon Musks Riesenrakete Starship jüngst bei ihrem dritten Start zwar die Grenze zum Weltraum erreicht hatte, aber nicht wie geplant landen konnte, erntete der Milliardär vor allem in den deutschsprachigen Medien Häme, obwohl alle Fachleute den Flug für einen gewaltigen Fortschritt halten. Da titelte etwa „Der Standard“ gewohnt sauertöpfisch: „Der Start des Starships verursachte erhebliche Schäden an der Startrampe“. Da fehlt nur noch der Hinweis auf den CO 2 -Ausstoß startender Raketen, das vorläufige Fehlen von weder männlich noch weiblich gelesenen künftigen raumfahrenden Personen sowie der Verweis darauf, wie viele warme Mahlzeiten um den Preis des Starts ausgerichtet werden könnten, und die ortsübliche Mieselsucht wäre perfekt.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Diese Mentalität besonders der deutschsprachigen Menschheit wird uns noch erhebliche Wohlstandseinbußen bringen. „Statt Zukunftsangst und Untergangsrhetorik brauchen wir mehr Mut, Technologieoffenheit und mehr Fortschrittsbegeisterung. So eine Stimmung wie heute vor 500.000 Jahren, und die Sache mit dem Feuer wäre nie genehmigt worden!“, spottet da der deutsche Physiker und Kabarettist Vince Ebert.