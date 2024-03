Ährensache: Sexy Brot beerbt Herrn Schneck

Die Bäckerei Ährensache bezieht demnächst einen neuen Standort: im Raimundhof.

Die Bäckerei Ährensache, die als Pop-up im Eiskarussell in der Wienzeile startete, hat ab 6. April eine neue Adresse: Sie zieht in den Raimundhof, Mariahilferstraße 45, in das ehemalige Lokal des Zimtschneckenexperten „Herr Schneck“, der sein Lokal geschlossen hat.

Wer die Schnecken vermisst, kann sich trösten: Bei Ährensache gibt es unter dem Schlagwort #brotistsexy verschiedene Arten von Sauerteigbrot – aber auch Zimtschnecken. Außerdem Wein und andere Produkte, die zum Brot passen, am Wochenende wird ganztägig Frühstück serviert.

Das Brot wird weiterhin auch im Eiskarussell am Naschmarkt sowie im Eiskarussell am Rennweg verkauft werden. Ährensache gehört zu einer Reihe neuer, junger Bäckereien, die zuletzt in verschiedenen Grätzeln aufgetaucht sind, etwa die Bäckerei Karl in Margareten oder Das Tho nahe der Praterstraße. (beba)