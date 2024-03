Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Druck auf Israel steigt. Die USA und die EU fordern Israel zu einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen auf. Der Weltsicherheitsrat könnte folgen: Er wird nach Angaben von Diplomaten voraussichtlich heute über einen Resolutionsentwurf abstimmen, in dem eine sofortige und anhaltende Waffenruhe gefordert wird. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie im Nahost-Ticker.

Russisches Vermögen für Verteidigung der Ukraine. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich in der umstrittenen Frage, ob die Erträge aus eingefrorenen russischen Vermögen für Waffen- und Munitionskäufe zur Verteidigung der Ukraine herangezogen werden sollen, auf eine weitere Vorgehensweise geeinigt. Der EU-Gipfel forderte den Rat dazu auf, auf Basis der Vorschläge des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell weiterzuarbeiten. Erste Gelder könnten bereits im Juli fließen. Mehr dazu

Trump als Startup-Milliardär? Donald Trumps Social-Media-Plattform Truth Social soll an die Börse gebracht werden (mehr dazu). Seine Anhänger könnten ihm so einen unerwarteten Geldregen bescheren und den Ex-Präsidenten damit einen Schritt näher an eine Rückkehr ins Weiße Haus bringen. Europa sollte sich Gedanken darüber machen, was das bedeuten würde, schreibt Jakob Zirm in der heutigen Morgenglosse.

Streiks bei AUA drohen. Oster-Urlauber müssen zittern: Die Kollektivvertragsverhandlungen mit dem fliegenden Personal bei der AUA sind Donnerstagabend abgebrochen worden. Nun könnte es zu Betriebsversammlungen und Streiks in der Osterwoche kommen. Mehr dazu

Instagram künftig unpolitisch? Die Sichtbarkeit von politischen Postings soll auf Social Media Plattformen des Meta-Konzerns, wie Instagram oder Threads, eingeschränkt werden. Was hinter der Einschränkung steht, erklären Barbara Steinbrenner und Anja Drechsler im heutigen Podcast.

Bosnien-Herzegowina macht weiteren Schritt Richtung EU-Beitritt. „Euer Platz ist in der europäischen Familie“: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben offiziell die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Bosnien-Herzegowina beschlossen. Die EU-Kommission soll nun einen Verhandlungsrahmen vorlegen. Mehr dazu

Tag der wirtschaftlichen Aus- und Rückblicke. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) präsentieren heute den Konjunkturausblick für die Jahre 2024 und 2025 - die Wachstumsprognose für Österreichs Wirtschaft für 2024 wird voraussichtlich gesenkt. Die Nationalbank blickt inzwischen zurück und stellt ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2023 vor. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren berichtete die „Neue Freie Presse“ über das Plädoyer des Staatsanwaltes im Prozess gegen Adolf Hitler: „Hitler hat sich des Verbrechens des Hochverrates schuldig gemacht und durch seine revolutionäre Aktion schwere inner- und außenpolitische Gefahren heraufbeschworen.“ Mehr dazu