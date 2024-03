Wega-Beamte seilen sich als Superhelden von Wiener Klinik ab

Batman, Spiderman und Wonder Woman überraschten die kleinen Trisomie 21-Patienten der Klinik Landstraße.

Als Superhelden verkleidete Beamten der WEGA sowie eine Beamtin des Landeskriminalamts haben am Donnerstag kleine Patientinnen und Patienten der Trisomie 21-Ambulanz der Wiener Klinik Landstraße überrascht. Die Wega-Beamten tauschten am heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag ihre Uniformen gegen Kostüme, seilten sich aus 80 Metern als Batman, Spiderman, Ironman oder Wonder Woman vom Hubschrauber-Landesplatz des Spitals ab und führten Kunststücke für die Kinder und Jugendlichen vor.

Begleitet wurde die Aktion um 10.00 Uhr von der Wiener Polizeimusik, die ein Actionhelden-Medley zum Besten gab. Danach wurden die im Funkwagen angelieferten Polizei-Geschenke im Garten des Krankenhauses an die Kinder und Jugendlichen verteilt.

Anwesend waren am Donnerstag auch Familienministerin Susanne Raab sowie Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP). Sie dankten am Donnerstag dem Personal des Spitals sowie den Beamtinnen und Beamten für ihren Einsatz. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Down-Syndrom Ambulanz leisten seit vielen Jahren Pionierarbeit. Ihr Einsatz ist einzigartig in Österreich“, erklärte auch Michael Binder, Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV). Die frühe und umfangreiche, interdisziplinäre Beratung und Betreuung würden den Eltern einen großen Teil ihrer Sorgen nehmen, wurde Binder in einer Aussendung zitiert. (APA)