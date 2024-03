Helnwein-Bild fliegt aus Stephansdom – der Grund ist abstrus

Das Foto eines Buben als auferstandener Christus würde die „Menschen verstören“, sagt das Domkapitel. Es wird daher nicht aufgehängt.

Man könnte Gottfried Helnwein aus vielen Gründen canceln. Weil seine Kunst langweilig ist, vorhersehbar, glatt, redundant. Weil er mit seinen Werbebildern malträtierter Kinder etwas anprangern will, was er damit auch bedient, eine Lust an der Gewalt. Weil er dafür immer nur Mädchen verwendet. Oder weil er in eine Nähe zur – liberalen Geistern unerträglichen – Sekte Scientology geraten ist, aus der er sich auch nach Jahrzehnten der Dementis sichtlich nicht lösen kann.