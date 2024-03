Grün oder orange? Supermarkt „teilt“ Twinni-Eis

Die Supermarktkette Spar bringt im Eigenmarken-Nachbau das legendäre Twinni-Eis getrennt auf den Markt. Ist das eine gute Idee?

Die Diskussionen darüber sind endlos. Und sie werden bis heute mit unendlicher Leidenschaft geführt. Nicht nur an einem heißen Sommertag. Orange oder grün? Birne oder Orange? Welche Sorte hat den besseren Geschmack beim legendären Twinni-Eis von Eskimo? (Orange natürlich!). Die Diskussion um das Eis macht sicher einen Großteil des Kults aus, aber das ist auch einend: So ein Twinnie-Eis, das lässt sich auch vorzüglich teilen. Solange man keines dabei bricht.

Birneneis im großen Stil

Die Supermarktkette Spar setzt den Diskussionen jetzt in ihrem Tiefkühlfach ein Ende. Sie bringt den Eisklassiker getrennt auf den Markt. Sortenrein getrennt kann man ab sofort „Orangeneis am Stil“ oder „Birneneis am Stil“ im 10er-Pack kaufen. Die obligatorische Schokohülle auf der Spitze inbegriffen. Die Krone berichtete als Erstes darüber.

Die Birneneis-Liebhaber verteidigen ihren Lieblingsgeschmack mit viel Leidenschaft. Spar

Twinni darf sich das Eis natürlich nicht nennen. Denn der Markenname gehört Eskimo. Auch ob das Orangen- und Birneneis von Spar so schmeckt wie das Original ist noch nicht überliefert. Darüber lässt sich aber sicherlich auch mit viel Leidenschaft diskutieren. Sommer, du kannst kommen. (win)