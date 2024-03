Culligan Austria-CEO Stolz: „Es gibt genügend Arbeitskräfte“

Drucken

Vorlesen Hauptbild • „Große Firmen achten heute verstärkt auf die Gesundheit der Arbeitnehmer“, sagt Culligan-Austria-CEO Robert Stolz. • Akos Burg

Robert Stolz lebt Mitarbeiterloyalität. Seit 25 Jahren ist der Vorarlberger bei Aqua Alpina, die zu Culligan gehören. Worauf es ankommt, um ihm das Wasser reichen zu können.

Sein Karriereweg zeichne sich durch Gradlinigkeit, Durchhaltevermögen und Zielorientiertheit aus, sagt Robert Stolz. Nomen est Omen sozusagen. „Ich bin stolz, wenn ich darauf zurückblicke, was ich alles erreicht habe.“ Denn Culligan, spezialisiert auf Wasserspender und bis vor wenigen Jahren noch bekannt als Aqua Alpina, hat er vor 25 Jahren am heimischen Standort grundlegend aufgebaut. Der gebürtige Vorarlberger hat einige Positionen bekleidet: vom Vertriebsangestellten zum Prokuristen bis in die Geschäftsleitung. „Als ich 1998 gekommen bin, hatten wir keine Kunden. Das Produkt war noch nicht ordentlich formuliert, die gesamte Belegschaft – sechs Mitarbeitende – war auf den Verkauf fokussiert.“ Mittlerweile führt er als CEO 173 Mitarbeitende.