Song der Woche: Diese Party steht für die Jugend

„Fried Rice“ von Royel Otis handle davon, auf der falschen Party zu sein, glaubt das australische Duo.

Royel Otis: „Fried Rice“. Was Musiker über ihre eigenen Songs erzählen, könnte ein spezielles Literaturgenre bilden – versehen mit den Schlagworten: „Darauf wären wir nicht gekommen.“ In „Fried Rice“, so meint das australische Duo Royel Otis, gehe es darum, auf jemanden zu stehen, aber auf der falschen Party zu sein. Also trinke man sich Mut an und halte sich für charmant. Sogar eine Moral liefern Royel Otis in ihrer Song-Beschreibung mit: „Stell sicher, dass du weißt, auf welche Party du gehst.“ Wie bei Betrunkenen sind auch bei diesem optimistischen Indie-Lied mit Psychedelic-Rock-Einschlag Innen- und Außensicht nicht deckungsgleich: Die falsche Party ist doch nur eine Metapher für jugendliche Unsicherheit! Und was heißt nun, „the Iddies“ zu haben? „Wenn Sie bei der Arbeit nichts Nützliches hervorbringen und Kollegen sich über Ihre Inkompetenz ärgern“, erklärt das „Urban Dictionary“. Außerdem: „schlechter Körpergeruch“. Wieder etwas gelernt. Heide Rampetzreiter

Royel Otis Das australische Duo besteht aus Sänger Otis Pavlovic und Gitarrist Royel Maddell. Nach mehreren EPs erschien im Februar ihr erstes Studioalbum „Pratts & Pain“.