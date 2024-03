Prinzessin Kate setzt Verschwörungstheorien ein Ende

Am Freitagabend machte Prinzessin Kate publik, dass sie Krebs hat. Damit ist das endlose Raten über die künftige Queen vorerst vorbei, es überwiegen Mitgefühl und Betroffenheit.

Die Verschwörungstheorien rund um das Schicksal von Prinzessin Kate waren zuletzt immer wilder geworden. Die Gattin des Thronfolgers William hatte sich seit vielen Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt; das verleitete eifrige Hobbydetektive dazu, ihre ausgefallenen Thesen in den sozialen Medien zu verbreiten. Es war von Beziehungsproblemen die Rede, gar von einem Todesfall – manche glaubten, einem riesigen Vertuschungsskandal auf der Spur zu sein. Am Freitagabend setzte Kate den Spekulationen ein Ende: In einer Videobotschaft machte sie bekannt, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden ist. Die Behandlung habe bereits angefangen.