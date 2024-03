Der Horror in einer Moskauer Konzerthalle

Die Terroristen hatten in der Crocus City Hall in Krasnogorsk nahe Moskau Feuer gelegt.

Die Terroristen hatten in der Crocus City Hall in Krasnogorsk nahe Moskau Feuer gelegt. Imago / Maksim Blinov

Nach dem Anschlag in einem Veranstaltungszentrum nahe Moskau, bei dem Dutzende Menschen starben, vermelden russische Behörden die Festnahme der Angreifer. Der Kreml versucht, Kiew für das Attentat verantwortlich zu machen.

Von der mehrstöckigen Veranstaltungshalle steht nur noch ein Gerippe. Die Glasscheiben der Crocus City Hall in Krasnogorsk am Rande von Moskau sind geborsten, das Dach ist eingestürzt. Noch immer steigt Rauch aus den Schuttbergen auf. Die Luft muss schwer sein vom Feuer und den Explosionen der vergangenen Nacht. Der Schock sitzt tief in Moskau.