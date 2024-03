Christina Kiesler: Die Welt ist eine Wuchtel

Fulminanter Körpereinsatz und fein gestreute Flachwitze. So erobert Christina Kiesler das Publikum. Aus der Sicht einer Fußballerin serviert sie im ersten Solokabarett „Nachspielzeit“ herrliche Kritik am System unserer Gesellschaft.

Sie ist im echten Leben Fußballerin. Da wäre im Kabarett ein Witz mit der „Wuchtel“ aufgelegt. Doch Christina Kiesler nimmt den Steilpass bei der Premiere im Theater am Alsergrund am 20. März nicht an. In ihrem ersten Soloprogramm verteilt sie gut platzierte Flachwitze, aber wird nicht niveaulos tief. Dass Frauenfußball kein Schmäh ist, wissen österreichische Fans sowieso, seit das ÖFB-Frauenteam größere Erfolge feiert als die Herren.

Christina Kiesler nutzt in ihrem Kabarett den Fußballsport für Vergleiche mit unserer Gesellschaft: Die Lacher ergeben sich mit jedem Treffer, wenn Kiesler die miesen Zustände unseres Systems aufblattelt. Gegner ihrer Partie in Attnang-Puchheim ist in der Show der SK-Pital (sprich „S Kapital“), wodurch der erste Angriff gegen den Kapitalismus geht („starke rechte Seite, unfair im Zweikampf“).