Weiter keine Annährung beim KV-Streit der AUA

Laut Gewerkschaft ist eine Einigung noch bis Mittwochabend möglich, laut Kennern wäre das schon zu spät, um Ausfälle noch zu vermeiden.

Bei der AUA schwebt ein 36-stündiger Streik am Gründonnerstag und Karfreitag weiter wie ein Damoklesschwert über der bedeutenden Osterreisezeit. Am Sonntag blieben beide Parteien der APA zufolge trotz vorhandener Kontaktaufnahmen bei ihren weit entfernten Standpunkten. Ein neuer Gesprächstermin für Montag war bis Sonntagnachmittag nicht gefunden. Um Streichungen im angedrohten Streikzeitraum möglichst zu vermeiden, ist laut Luftfahrtkennern Klarheit bis Dienstag nötig.

Unternehmens- und Arbeitnehmerinnenvertreter haben sich bisher nicht auf einen neuen KV fürs fliegende Personal geeinigt. Darauf folgte am Samstag der Streikbeschluss, zu dem sich die Gewerkschaft „gezwungen“ sah. Denn das Unternehmen ist nicht bereit, sein Angebot nachzubessern. Das fordern die Arbeitnehmervertreter genau so vehement, wie die Arbeitgebervertreter auf umgekehrte Weise. So herrschte vorerst weiterhin Stillstand, obwohl beide Seiten laufend versichern, Gespräche führen zu wollen.

Aus gewerkschaftlicher Sicht sei eine Einigung ja bis Mittwoch 23:59 und 59 Sekunden möglich, um den Ausstand ab Gründonnerstag-Mitternacht noch abzuwenden. Doch das Unternehmen will - wenn schon nötig - die Passagiere nicht im letzten Moment informieren. „Da kann man nicht einfach auf ein Knöpferl drücken“, sagte ein Luftfahrtkenner am Sonntag zur APA. Es geht um Umbuchungen und viele organisatorische Dinge.

Gewerkschaft will Lufthansa-Gehälter

Die Gewerkschaft und der Betriebsrat fordern aus ihrer Sicht eine gerechtfertigte Annäherung an die Gehälter der AUA-Mutter Lufthansa. Das vom Unternehmen unterbreitete Angebot von durchschnittlich plus 18 Prozent fürs fliegende Personal - das die AUA naturgemäß als sehr lukrativ darstellt - stelle tatsächlich nur einen Inflationsausgleich dar. Außerdem „spiele“ das Unternehmen nur mit Zahlen und das Angebot sei „nicht wertschätzend“, kritisierte der zuständige vida-Gewerkschafter Daniel Liebhart.

Die Arbeitgeberseite kritisierte den möglichen Ausstand in den Osterferien am Sonntag als „absolut verantwortungslos und Schuss ins eigene Knie der AUA-Belegschaft“. „Die Forderungen der Gewerkschaft vida nach bis zu 40 Prozent Gehaltsplus würde die gerade erst wieder aus einer Existenzkrise gesundete wirtschaftliche Basis der AUA und somit auch 6.200 Arbeitsplätze der AUA-Beschäftigten massiv gefährden“, hieß es von Günther Ofner, Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer (WKÖ), am Sonntag in einer Aussendung. Wie berichtet bedroht der mögliche Ausstand einer AUA-Sprecherin zufolge 430 Flüge mit 52.000 Passagieren. (APA)