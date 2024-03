Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Heute ist Montag, der 25. März 2024: Was Sie heute wissen sollten

Roter Feiertag bei Salzburger Bürgermeister-Stichwahlen. Die Bürgermeister-Stichwahlen am Palmsonntag in Salzburg wurden zum roten Feiertag: Die SPÖ holte nicht nur mit dem bisherigen Vizebürgermeister Bernhard Auinger die Landeshauptstadt zurück, sie eroberte heute auch in bisher tief-schwarzen Gemeinden die Bürgermeister-Büros. Das Finale in der Mozartstadt zwischen Auinger und dem Kommunisten Kay-Michael Dankl fiel überraschend klar aus, der SPÖ-Mann gewann mit 62,5 Prozent der Stimmen (inklusive Briefwahl). Mehr dazu.

Der Leiter der neu gegründeten Einsatzgruppe Jugendkriminalität im „Presse“-Interview. Dieter Csefan vom Bundeskriminalamt hat mit Eva Winroither über organisierte Banden, gefährliche Langeweile und Netflix-Serien gesprochen, die als Vorbilder dienen. Sind das wirklich organisierte Banden, wie wir es von den Erwachsenen kennen? Oder sind das Jugendliche, die in Gruppen auftreten, wie es Teenager halt oft tun? Zum Interview.

Streik droht: Vorerst weiter keine Bewegung in AUA-KV-Streit. Bei der AUA schwebt ein 36-stündiger Streik am Gründonnerstag und Karfreitag weiter wie ein Damoklesschwert über der bedeutenden Osterreisezeit. Am Sonntag blieben beide Parteien trotz vorhandener Kontaktaufnahmen bei ihren weit entfernten Standpunkten. Ein neuer Gesprächstermin für Montag war bis Sonntagnachmittag nicht gefunden. Um Streichungen im angedrohten Streikzeitraum möglichst zu vermeiden, ist laut Luftfahrtkennern Klarheit bis Dienstag nötig. Mehr dazu.

Frankreich ruft nach Moskau-Angriff höchste Alarmstufe aus. Nach dem Anschlag auf einen Konzertsaal bei Moskau mit mehr als 130 Toten ruft die französische Regierung in ihrem Land die höchste Sicherheits-Alarmstufe aus. Dies gab Premierminister Gabriel Attal am Sonntagabend im Onlinedienst X bekannt. Neben dem Angriff bei Moskau verwies er zur Begründung auch auf „Bedrohungen, denen unser Land ausgesetzt ist“. In Russland ist die Opferzahl in des auf 137 gestiegen. Mehr dazu.

Zwei Tote, 27 Verletzte bei Massenkarambolage in Bayern. Bei einer Massenkarambolage mit rund 40 beteiligten Fahrzeugen sind auf der Autobahn in der Nähe von Würzburg zwei Menschen gestorben. 27 Menschen seien bei den Unfällen am Sonntagnachmittag bei starkem Regen verletzt worden, vier von ihnen schwer, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Es gab insgesamt drei Unfälle nacheinander.

Gaza-Krieg: Annäherung bei Geiselverhandlungen. Bei den indirekten Verhandlungen über eine befristete Waffenruhe im Gaza-Krieg und einen Tausch von Geiseln gegen Häftlinge soll Israel bereit sein, auf Forderungen der islamistischen Hamas teilweise einzugehen. So würde Israel nunmehr 700 palästinensische Häftlinge freilassen, wenn die Hamas 40 von rund 100 noch lebenden israelischen Geiseln freigibt, schrieb der gewöhnlich gut unterrichtete israelische Journalist Barak Ravid am Sonntagabend auf der Plattform X (Twitter). Mehr dazu in unserem Live-Ticker.

Jüngste Bürgermeisterin Ecuadors erschossen. In dem von Bandengewalt erschütterten Ecuador ist die 27 Jahre alte Bürgermeisterin des Ortes San Vicente, Brigitte García, erschossen worden. García war im vergangenen Jahr mit damals 26 Jahren zur jüngsten Bürgermeisterin des südamerikanischen Landes gewählt worden. Sie setzte sich unter anderem für einen besseren Zugang zu Trinkwasser für die rund 17.000 Einwohner von San Vicente ein.

Warum man jemanden einen Armleuchter nennt, erklärt Ihnen Erich Kocina in der heutigen Montagskolumne.

Und das Wetter? Die Karwoche sollte sich föhnig und mild gestalten, falls die am Sonntag von Geosphere Austria veröffentlichte Prognose eintrifft. Besonders im Westen und Süden verläuft der Tag vielfach sonnig und nur ein paar Wolken zeigen sich noch am Vormittag. Von Salzburg ostwärts halten sich zunächst einige Restwolken mit letzten Regen- und Schneeschauern. Im Tagesverlauf klingen die Schauer ab und der Nachmittag bringt auch hier längeren Sonnenschein. Der Wind weht im Norden und Osten lebhaft, im Wienerwald teils auch kräftig aus West. Frühtemperaturen minus vier bis plus fünf Grad, Tageshöchsttemperaturen acht bis 16 Grad.