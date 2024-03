Vorarlberger verweigern am Gründonnerstag Spinat

Sechs von zehn Österreichern sind der Meinung, dass Spinat am Gründonnerstag Tradition hat. Regional ist die Spinatliebe allerdings höchst unterschiedlich verteilt.

Dass das Grün im Gründonnerstag von der Farbe kommt, ist zwar höchst umstritten – wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine Abwandlung von „greinen“ handelt. Trotzdem kommt in Österreich an diesem Tag traditionellerweise Grünes auf den Tisch, also: Spinat.

„Hochsaison für Tiefkühlspinat ist klassisch rund um Ostern“, heißt es von der Firma Iglo. Sechs von zehn Österreichern sind der Meinung, dass Spinat am Gründonnerstag Tradition hat und halten diese auch zumindest teilweise ein. Wobei sich die Spinatliebe regional sehr ungleich verteilt, wie eine aktuelle Befragung im Auftrag von Iglo zeigt.

Spitzenreiter im Süden

Spitzenreiter sind die Kärntner: Knapp drei Viertel servieren am Gründonnerstag zumindest fallweise Spinat, konkret: Bei 45 Prozent gibt es an dem Tag immer Spinat, bei weiteren 27 Prozent mal Ja mal Nein. Auch im Burgenland (43 Prozent bzw. 26 Prozent) und der Steiermark (39 Prozent bzw. 29 Prozent) ist Spinat an diesem Tag recht beliebt.

Die Vorarlberger dagegen verweigern den Spinat am Gründonnerstag: Nur zehn Prozent servieren ihn fix, weitere 25 Prozent fallweise. In Tirol (17 Prozent bzw. 20 Prozent) sieht es so ähnlich aus, in Wien sind auch nur 18 Prozent der Befragten fixe Spinatesser, 31 Prozent immerhin manchmal dabei.

Wenig überraschend: Je älter, desto traditioneller. Bei den Über-60-Jährigen servieren 61 Prozent zumindest fallweise Spinat am Gründonnerstag, bei den Unter-26-Jährigen 49 Prozent.

Fisch etwas weniger verbreitet

Fisch am Karfreitag ist insgesamt etwas weniger verbreitet. Knapp die Hälfte der Befragten quer durchs ganze Land serviert an diesem (Fasten-)Tag zumindest manchmal Fisch. Auch hier sind Kärnten, das Burgenland und die Steiermark die Treuesten. (beba)