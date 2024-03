Macht Queen Beyoncé Country (wieder) groß?

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Howdy! Ihr neues Album-Cover zeigt Beyoncé auf einem weißen Pferd, natürlich in Western-Uniform mit US-amerikanischer Flagge. • Blair Caldwell/Sony Music

Wer hat Country-Musik erfunden? Und wer darf sie machen? Beyoncé wagt einen Abstecher in das Genre und entzündet eine Diskussion über dessen Grenzen. Möglich, dass die Popkönigin damit sogleich eine neue Ära einleitet, gespickt mit Fiddle, Banjo und Cowboy-Hut.

Es sind die Cowboyhütte, die zuerst ins Auge stechen. Was über viele Jahre höchstens als billiges Mitbringsel aus dem USA-Urlaub durchging oder zur Schmach auf Junggesellenabschieden gedient hat, ist jetzt modisches Accessoire. Designer und Musiker Pharrell Williams trug einen bei der Präsentation seiner sowieso sehr westernaffinen Kollektion für Louis Vuitton, Topmodel Bella Hadid begeisterte mit einem Stetson in Schwarz, als sie ihren neuen Freund beim Rodeo anfeuerte (ja, wirklich), in der italienischen „Vogue“ wurde sie für die April-Ausgabe auch gleich mit Pferd fotografiert. Und Popstar Beyoncé wird man in nächster Zeit ohnehin nicht mehr ohne ablichten können. Ein Trend, der sich auch im Netz widerspiegelt: In Abertausenden TikTok-Videos tanzt die Fangemeinde der Popikone in Line-Dance-Montur und entsprechender Kopfbedeckung zum jüngst veröffentlichten Song „Texas Hold ’Em“.