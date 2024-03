Endstation Poesie oder: Wo fährt der Bus nach Pause?

Pause: ein Dörfchen an der Auszeit …

Pause: ein Dörfchen an der Auszeit … wf

Mühlschüttel & Co: Von Haltestellen voller Magie – und Destinationen, die kein Fahrplan kennt.

Wer Poesie sucht, der wird sie nicht nur in künstlerischen Höhen finden. So trivial kann unser Alltag gar nicht sein, dass er nicht zwischen viel Belanglosigkeit immer wieder Erhebendes enthielte; und wäre Herr Faust nur etwas empfänglicher für den Zauber des Gewöhnlichen gewesen, hätte es gewiss keine 12.000 Verse gebraucht, ihm jenen Augenblick zu bescheren, der ihm sein „Verweile doch, du bist so schön“ letztlich doch noch abgenötigt hat.