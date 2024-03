Schauspieler Fritz Wepper ist tot: Der ewige Assistent

Die Serie „Derrick“ machte ihn zur Fensehlegende, die Aufforderung „Harry, hol schon mal den Wagen“ ist noch immer in vieler Munde. Fritz Wepper starb mit 82 Jahren.

Der deutsche Schauspieler Fritz Wepper ist Medienberichten zufolge am Montag in einem Hospiz gestorben, im Alter von 82 Jahren. Bekannt war er vor allem in seiner Rolle des Assistenten Harry Klein in den Krimiserien „Derrick“ und „Der Kommissar“. Er spielte aber etwa auch im Antikriegsfilm „Die Brücke“ (1959) mit.

Wepper war als Schauspieler lange Zeit stets an der Seite von Oberinspektor Stephan Derrick (Horst Tappert) in der gleichnamigen deutschen Krimiserie zu sehen. Als ewiger Assistent, dem die weniger dankbaren Aufgaben blieben. Legendär deshalb auch der Ausspruch: „Harry, hol schon mal den Wagen.“ Der stammte übrigens eigentlich aus der Krimiserie „Der Kommissar“, in der Wepper ebenfalls Harry Klein spielte. Die Figur wurde später zum weitaus erfolgreicheren Krimiformat „Derrick“ versetzt. Ob der Satz auch tatsächlich dort fiel, ist aber umstritten. Tappert sagte in einem Interview, er habe ihn gesagt. Wepper meint dagegen, er sei nie gefallen.

»Früher wurde mir oft „Harry, hol schon mal den Wagen“ zugerufen, aber es ist ja viele Jahre her, dass wir die letzte Folge „Derrick“ gedreht haben.« Fritz Wepper 2020 in einem Interview

Wepper, geboren 1941 in München, kam bereits als Kind zur Schauspielerei. Mit elf Jahren spielte er bereits in „Peter Pan“ am Münchner Staatstheater, danach hatte er weitere Rollen auf der Bühne. Sein Filmdebüt hatte Wepper 1955, es folgten weitere Engagements. 1959 spielte er im international gefeierten Anti-Kriegsfilm „Die Brücke“ den Albert Mutz, der mit 16 Jahren einberufen wird. Träume von Hollywood zerschlugen sich aber. Berühmt machte ihn neben seiner Rolle als Kommissars-Assistent auch die ARD-Serie „Um Himmels Willen“ – er spielte darin den intriganten Bürgermeister Wolfgang Wöller.

Sogar der Papst schaute „Derrick“

Die Rolle des Assistenten spielte Wepper ganze 14 Jahre lang, von 1974 bis 1998. Die Serie „Derrick“, deren erste Vorführungen bei den Zusehern durchfiel, war enorm erfolgreich und brachte es auf 281 Folgen. In mehr als 100 Ländern wurde die ZDF-Serie ausgestrahlt, darunter Italien, Holland, Frankreich, Australien und sogar Japan. Und sogar Papst Johannes Paul II. schaute sie.

Wepper ging es offenbar seit langem schlecht, er war Ende 2023 wegen einer Blutvergiftung behandelt worden. Sein jüngerer Bruder Elmar, als Schauspieler ebenfalls ein Publikumsliebling, war erst vor rund einem halben Jahr gestorben. (red.)